Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğum borçlanmasıyla EYT'li olunur mu? EYT doğum borçlanması nasıl yapılır?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili müjdeli haberin ardından birçok soru da beraberinde geldi. Bu duruma dair en çok araştırma yapılan konulardan biri de; Doğum borçlanmasıyla EYT'li olunur mu sorunsunun cevabı oldu. İşte, detaylar...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Doğum borçlanmasıyla EYT'li olunur mu? EYT doğum borçlanması nasıl yapılır?

    EYT ile ilgili müjdeli haber geldi ve sıra kimlerin EYT'li olabileceğine geldi. Söz konusu duruma dair en çok merak edilen gruplardan biri de doğum borçlanması ile EYT'li olup olamayacağını araştıran vatandaşlar oldu. İşte, ayrıntılar...
  • Doğum borçlanmasıyla EYT'li olunur mu? EYT doğum borçlanması nasıl yapılır?

    DOĞUM BORÇLANMASI İLE EYT'Lİ OLUNUR MU?

    Yeri gelmişken, yaşanmakta olan bir adaletsizliğe de dikkat çekmek gerekir. Askerlik borçlanması ile sigorta başlangıcı öne çekilebilir iken doğum borçlanmasında böyle bir hak bulunmuyor. 
  • Doğum borçlanmasıyla EYT'li olunur mu? EYT doğum borçlanması nasıl yapılır?

    (Staj sigortası bulunan kadınlar hariç. Staj sigortası ile uzun vadeli sigorta kollarına tabi çalışmaya başladıkları tarih arasında çocuğu doğan kadınların sigorta başlangıcı, doğum borçlanması yaptıkları gün kadar geri çekilir.)
  • Doğum borçlanmasıyla EYT'li olunur mu? EYT doğum borçlanması nasıl yapılır?

    Sigortalı çalışmaya başlamadan önce doğan çocuklar için doğum borçlanması yapma hakkı tanınması konusunda 2019 – 2023 yıllarını kapsayan 11. Kalkınma Planı için oluşturulan Sosyal Güvenlik Sisteminin Sürdürülebilirliği Özel İhtisas Komisyonu’nun önerisi bulunuyor. 
  • Doğum borçlanmasıyla EYT'li olunur mu? EYT doğum borçlanması nasıl yapılır?

    AK Parti Grubunda da bu konuda bir hazırlık yapıldığı biliniyor. Sigorta öncesi doğan çocuklar için doğum borçlanması yapılabilmesi ve sigorta başlangıcını öne çekme hakkı tanınmasına yönelik düzenlemenin EYT yasası ile birlikte hayata geçirilmesi gerekir. Böyle bir düzenleme yapıldığı takdirde, on binlerce kadın sigortalının EYT’den yararlanmasının önü açılır.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.