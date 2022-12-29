EYT ile ilgili müjdeli haber geldi ve sıra kimlerin EYT'li olabileceğine geldi. Söz konusu duruma dair en çok merak edilen gruplardan biri de doğum borçlanması ile EYT'li olup olamayacağını araştıran vatandaşlar oldu. İşte, ayrıntılar...