Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Doğum günü kana bulandı! Kazara kendini vurdu! | Son dakika haberleri

        Doğum günü kana bulandı! Kazara kendini vurdu!

        Şanlıurfa'da kendisi için yapılan doğum günü kutlaması sırasında oynadığı silahın kazara ateş aldığı iddia edilen 17 yaşındaki Mustafa Şaşak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2026 - 16:40 Güncelleme: 13.02.2026 - 16:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doğum günü kana bulandı! Kazara dehşet!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kendisi için yapılan doğum günü kutlaması sırasında oynadığı silahın kazara ateş aldığı öne sürülen Mustafa Şaşak (17) hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde ilçenin Kışla Mahallesi’ndeki bir otoparkta meydana geldi. Otoparkta gece bekçiliği yapan Mustafa Şaşak için arkadaşları sürpriz doğum günü kutlaması düzenledi.

        Pasta ile otoparka gelen arkadaşları, mumları yakarak Şaşak’ın doğum gününü kutladı. Kutlamanın ardından iddiaya göre arkadaşları kısa süreliğine dışarı çıktı. Yine iddiaya göre bu sırada Şaşak’ın nöbet kulübesinde oynadığı silah ateş aldı Şaşak ağır yaralanırken, arkadaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Şaşak, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Mustafa Şaşak’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Önce molotof, sonra tehdit mesajı!

        İstanbul'da bir iş yerine önce  molotofkokteyli saldırı düzenlendi. Haraç isteyen şüpheliler bir süre sonra iş yeri sahibine 3 saniyelik video ile "Seni kaç gün daha koruyacaklar" mesajı attı. Görüntülerden yola çıkan Gasp Büro Amirliği dedektifleri 3 gün sonra şüphelileri yakaladı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        GOÜ borsalarına 47 milyar dolar aktı
        GOÜ borsalarına 47 milyar dolar aktı
        Sevgililer Günü enflasyonu
        Sevgililer Günü enflasyonu
        Süper Lig'de dev randevu! 11'ler netleşiyor
        Süper Lig'de dev randevu! 11'ler netleşiyor
        Onlyfans operasyonunda 25 gözaltı kararı!
        Onlyfans operasyonunda 25 gözaltı kararı!
        Fuat Oktay ABD'de açıklamalarda bulundu
        Fuat Oktay ABD'de açıklamalarda bulundu
        UEFA gelirleri açıklandı! İşte en çok kazanan takım
        UEFA gelirleri açıklandı! İşte en çok kazanan takım
        Galatasaray'ın konuğu Eyüpspor!
        Galatasaray'ın konuğu Eyüpspor!
        80 bin kişi incelendi: İşte sonuç!
        80 bin kişi incelendi: İşte sonuç!
        Uluslar Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Uluslar Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Haritadan silinmeden önce görülmesi gerekenler
        Haritadan silinmeden önce görülmesi gerekenler
        Can güvenliğini hiçe saydı
        Can güvenliğini hiçe saydı
        "Bunun bedelini öde"
        "Bunun bedelini öde"
        Trump'tan tarifelerde geri adım planı
        Trump'tan tarifelerde geri adım planı
        İkinci el fiyatları enflasyona yenildi
        İkinci el fiyatları enflasyona yenildi