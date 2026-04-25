Annelerin doğum izni süresinin 16 haftadan 24 haftaya çıkarılmasına ilişkin düzenlemede sona gelindi. Mevcut yasada 4 ay (16 hafta) olarak uygulanan ücretli doğum izninin 6 aya (24 hafta) yükseltilmesini içeren reform paketi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilerek yasalaştı. Peki 24 haftalık doğum izni başladı mı? Babalık izni kaç güne uzatıldı? Detaylar haberimizde.

DOĞUM İZNİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI?

Sosyal hizmetler ve sosyal medya alanlarında çeşitli düzenlemeleri içeren 28 maddelik torba yasa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayına sunuldu. İş Kanunu’nda yapılan değişiklikle, kadın çalışanların doğum sonrası ücretli izin süresi 8 haftadan 16 haftaya yükseltildi. Ancak düzenleme henüz Resmi Gazete’de yayımlanmadı. Yürürlük tarihi ise Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından kesinlik kazanacak.

24 HAFTALIK DOĞUM İZNİ BAŞLADI MI?

Annelik izni süresi dolmuş olsa bile, doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren 24 haftalık süreyi 1 Nisan 2026 itibarıyla henüz tamamlamamış olan anneler, talep etmeleri halinde 8 hafta ek annelik izninden yararlanabilecek. Bu haktan faydalanmak isteyenlerin, yasanın yürürlüğe girmesinin ardından en geç 10 gün içinde başvuru yapmaları gerekiyor.

Yeni düzenleme hem kamu hem de özel sektörde çalışan tüm anneleri kapsayacak şekilde uygulanacak. Mevcut uygulamada, gebeliğin son dönemlerinde sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu doktor raporuyla belgeleyen kadınlar, doğumdan önceki 3 haftaya kadar çalışabiliyordu. Yapılan değişiklikle bu süre 2 haftaya indirildi. Böylece doğum sonrası döneme aktarılabilecek izin süresi 1 hafta artırılmış oldu.

Öte yandan düzenleme kapsamında, bir veya daha fazla çocuğu eşiyle birlikte ya da tek başına koruyucu aile olarak üstlenen kişilere de 10 gün ücretsiz izin hakkı tanınacak.

BABALIK İZNİ KAÇ GÜN OLDU?

Kadın çalışanlara, talepleri halinde 24 haftalık doğum izninin, çoğul gebeliklerde ise 26 haftalık sürenin tamamlanmasının ardından ücretsiz izin hakkı tanınacak. Ayrıca eşinin doğum yapması durumunda babalara verilen ücretli izin süresi 5 günden 10 güne yükseltilecek.

Düzenleme kapsamında, en fazla 3 yaşında bir çocuğu eşiyle birlikte ya da tek başına evlat edinenlere de 8 haftalık izin hakkı sağlanacak. Bunun yanı sıra, bir veya birden fazla çocuğu koruyucu aile olarak üstlenen kişiler için de 10 günlük izin hakkı getirilecek.