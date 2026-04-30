        Haberler Bilgi Gündem DOĞUM İZNİ SON DAKİKA 2026: Doğum izni Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Doğum izni kaç hafta oldu?

        Milyonlarca çalışan anne ve anne adayının gözü kulağı, doğum izniyle ilgili yasalaşması beklenen düzenlemeye çevrildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, doğum izni ile ilgili düzenlemenin yasalaştığını duyurdu. Şimdi ise düzenlemenin Resmî Gazete'de ne zaman yayımlanacağı ve doğum izninin kesin süresinin kaç hafta olacağı merak ediliyor. Peki Doğum izni Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Doğum izni kaç hafta oldu? Ayrıntılar haberimizde.

        Giriş: 30 Nisan 2026 - 22:52
        1

        Milyonlarca çalışan anne ve anne adayının gündeminde, doğum iznine ilişkin yasal düzenleme yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, doğum izniyle ilgili düzenlemenin yasalaştığını açıkladı. Şimdi ise söz konusu düzenlemenin Resmî Gazete’de ne zaman yayımlanacağı ve doğum izni süresinin kesin olarak kaç hafta olacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Peki Doğum izni Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Doğum izni kaç hafta oldu? Ayrıntılar haberimizde.

        2

        DOĞUM İZNİ KAÇ HAFTA OLDU?

        Doğum izni düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle ilgili süreci değerlendiren Bakan Göktaş, "Düzenlemenin bu akşam Resmi Gazete'de yayımlanmasını bekliyoruz. Yayınlanmasının hemen ardından yürürlüğe girecek. 10 gün içerisinde de anneler başvurularını yapabilecekler. Konuyla ilgili tüm detayları bakanlığımızın internet sayfalarından paylaşacağız. Vatandaşlarımız süreci oradan takip edebilirler." dedi.

        3

        BABALIK İZNİ KAÇ GÜN OLACAK?

        Düzenlemeyle birlikte özel sektör çalışanlarının babalık izninin de kamu çalışanlarında olduğu gibi 10 güne çıkarılması olacak.

        4

        YENİ DÜZENLEME İLE İLGİLİ DETAYLAR

        Annelik izni süresi sona ermiş ancak doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren 24 haftalık süreyi 1 Nisan 2026 itibarıyla tamamlamamış personele, talep etmeleri halinde 8 hafta ilave analık izni verilecek.

        Beklenen doğum tarihinden 8 hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu doktor raporuyla belgeleyen kadın çalışanlar, isteğe bağlı olarak doğumdan önceki 3 haftaya kadar görevine devam edebiliyordu. Yeni düzenleme ile bu sürenin 2 haftaya kadar indirilmesi planlanırken, doğum sonrasına aktarılabilecek izin süresi de 1 hafta artırılmış oldu.

        5
        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
