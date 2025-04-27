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        Haberler Bilgi Gündem Doğum yardımı ödemeleri hesaba yattı mı, ne zaman yatacak, 1, 2 ve 3. çocuğa aylık kaç TL ödenecek ve ne kadar süreyle?

        Doğum yardımı ilk ödemeleri ne zaman hesaba yatacak? 2025 Doğum yardımı ne kadar?

        Ailelerin yoğun ilgi gösterdiği doğum yardımı başvuruları devam ederken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şu ana kadar 169 bin 921 başvurunun alındığını duyurdu. İkinci, üçüncü ve sonraki çocuklar için 60 ay süresince destek sağlanacak projede, Göktaş ilk ödemelerin yapılacağı tarihi de açıkladı. İşte, 2025 doğum yardımı ödemelerine dair tüm ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.04.2025 - 10:54 Güncelleme: 27.04.2025 - 10:54
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen doğum yardımı başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaya devam ediyor. Birinci, ikinci, üçüncü ve sonraki çocuklar için farklı tutarlarda destek sağlanırken, anne babalarda herhangi bir şart aranmıyor. Peki, doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır, ilk ödemeler ne zaman hesaplara geçecek? İşte, merak edilen tüm bilgiler...

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        DOĞUM YARDIMI NE KADAR OLDU?

        Doğum yardımına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

        "Bu kapsamda, yeni doğacak ilk çocuk için verdiğimiz tek seferlik doğum yardımını bundan sonra 5 bin liraya yükseltiyoruz. Ayrıca, ikinci çocuk için her ay 1500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5 bin lira olacak şekilde çocuk yardımlarını devreye alıyoruz. Yeni doğacak ikinci ve sonraki çocuklar için hiçbir şart gözetmeksizin vereceğimiz çocuk yardımlarını her ay annelerimizin hesabına yatıracağız. Bu müjdemizin de ailelerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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        1. 2. VE 3. ÇOCUK YARDIMI YENİ AYLIK TUTARI

        İlk çocuk: 5.000 TL (Tek Sefer)

        2. çocuk: 1.500 TL (60 ay)

        3 ve üzeri çocuk: 5.000 TL (60 ay)

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        DOĞUM YARDIMI NE ZAMAN HESABA YATACAK?

        Ödemelerin annenin hesabına, çocuk beş yaşını tamamlayana kadar, kesinti olmadan yatırılacağının altını çizen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

        "Başvuruları almaya başladık, bu sabah 9 itibarıyla 169 bin 921 başvuru aldık. İlk ödemeyi mayıs ayında annelerin hesabına yatıracağız. Burada birinci çocuk için başvuru oranı yüzde 43. 73 bin 317 aile birinci çocuğu için başvurmuş. İkinci çocuk oranı yüzde 30 civarında başvuru sayımız ise 51 bin 128. Üçüncü çocuk başvuru oranı yüzde 18, başvuru sayımız 29 bin 879. 3 artı çocuk için başvuru oranı da yüzde 9 civarında.15 bin 597 ailemiz bu yıl itibarıyla dünyaya gelen her bir çocuğu için bu destekten faydalanacak. En çok başvuru İstanbul'dan, ikincisi Ankara, üçüncüsü Şanlıurfa'dan."

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        DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı'nda hayata geçirilen doğum yardımlarına başvuruların, 8 Nisan 2025 Salı gününden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden alınmaya başlandığını bildirdi.

        Ailelere ilk çocuktan itibaren verilecek doğum yardımlarını içeren düzenlemenin TBMM'den 27 Mart'ta geçtiğini anımsatan Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Aile Yılı Tanıtım Programı'mızda müjdesini verdiği doğum yardımı başvurularımızı bugünden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden almaya başlıyoruz. Başvurular, öncelikli olarak e-Devlet kapısı üzerinden alınacak ancak e-Devlet üzerinden başvuru yapamayan vatandaşlarımız Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerimizden başvuru konusunda destek alabilecek." diye konuştu.

        DOĞUM YARDIMI E-DEVLET BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        DOĞUM YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

        Doğum yardımlarının herhangi kriter gözetmeksizin yapılacağının altını çizen Göktaş, şunları kaydetti:

        “Bu yardımlardan 1 Ocak 2025 itibarıyla çocuk sahibi olan ailelerimiz yararlanacak. Buna göre, 1 Ocak 2025 itibarıyla doğacak ilk çocuk için 5 bin lira tek seferlik doğum yardımımız, ikinci çocuk için her ay 1500, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5'er bin lira desteğimiz annelerimizin hesabına yatırılacak. Bu desteklerim

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