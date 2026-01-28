Habertürk
        Doğum yardımı ödemeleri yattı mı? Bakan Göktaş duyurdu

        Doğum yardımı ödemeleri yattı mı? Bakan Göktaş duyurdu

        Doğum yardımı ödemeleri ile ilgili gelişmeler takip ediliyor. Aile Yılı kapsamında başlatılan proje kapsamında 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren doğan tüm çocuklar için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aylık ödeme yapıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ocak ayı doğum yardımı ödemelerine ilişkin açıklama yaptı. İşte detaylar

        Giriş: 28.01.2026 - 17:24 Güncelleme: 28.01.2026 - 17:24
        1

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından tüm ebeveynlere koşulsuzca verilen maddi destek kapsamında; birinci çocuk için tek sefere mahsus 5 bin TL, ikinci çocuk için her ay bin 500 TL ve üçüncü ya da sonraki her çocuk için ise aylık 5 bin TL ödeniyor. Peki, Ocak 2026 Doğum yardımı ödemeleri yattı mı, nasıl ve nereden alınır?

        2

        OCAK AYI DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ HESAPLARA YATIRILDI

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ocak ayı doğum yardımı ödemelerinin bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıldığını bildirdi.

        Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ilan edilen 2025 Aile Yılı kapsamında doğum yardımı miktarının güncellendiğini, bu kapsamda 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin lira tutarında tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek verildiğini anımsattı.

        Aile Yılı'nda vatandaşlara verilen önemli desteklerden birinin doğum yardımları olduğunu belirten Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

        "Bu kapsamda ocak ayı doğum yardımı ödemelerini bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırdık. Böylece bugüne kadar doğum yardımından faydalanan toplam 787 bin 598 annenin hesabına 10,3 milyar liralık ödeme gerçekleştirmiş olduk. Bakanlık olarak aile olmayı teşvik eden, sürdürülebilir destek mekanizmalarıyla sağlıklı, bilinçli aileleri güçlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ödemelerin bütün ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum."

        3

        Doğum yardımına başvuruların, e-Devlet ve "İlk Öğretmenim Ailem" mobil uygulaması üzerinden alındığını kaydeden Bakan Göktaş, başvurusu onaylanan ailelerin doğum yardımlarının yatırıldığı bilgisine "İlk Öğretmenim Ailem" mobil uygulaması aracılığıyla da ulaşılabileceğini bildirdi.

        Göktaş, doğum yardımı ödemelerinin Halkbank aracılığıyla hesaplara yatırıldığını ve ödemelerin çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar kesintisiz olarak devam edeceğini hatırlattı.

