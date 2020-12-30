Doya Doya Moda'da ünlü isim Kemal Doğulu geçen hafta jüri üyeliğinden ayrılmak zorunda kaldığını söylemiş, gözyaşlarıyla programa veda etmişti. Doya Doya Moda programında Kemal Doğulu'nun jüriliğe veda etmesi üzerine yerine Doğuş Çabakçor geldi.

DOĞUŞ ÇABAKÇOR KİMDİR?

Doğuş Çabakçor 5 Mart 1987'de başkent Ankara'da dünyaya geldi. 15 yaşında başladığı çalışma hayatının yanısıra fen lisesini bitirip, işletme bölümünden mezun oldu. Aynı zamanda dağ bisikletçiliği yaptı.

Şu an ise DJ'lik ile uğraşmaktadır. 12 Mayıs 2012'de Babası Bahçeşehir-Uğur Eğitim Kurumları’nın başkanı olan Enver Yücel'in kızı Begüm Yücel ile evlendi. Bu evliliğinden Aslan ve Kaplan olmak üzere iki çocuğu bulunuyor.

Doğuş Çabakçor kendisine ait Youtube kanalında ise yüz binlerce kişi tarafından takip edilmektedir. 33 yaşındaki DJ, Aralık 2020 tarihinde TV8'deki moda yarışması Doya Doya Moda jüri üyeliği yapmaya başlamıştır.