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Doğuş İnşaat Ukrayna'da 1,6 kilometrelik köprü inşa edecek

Ukrayna'nın önemli projelerinden olan ve Kremençuk şehrinde yapılacak köprünün inşası Doğuş İnşaat tarafından gerçekleştirilecek. Yaklaşık 1,6 km uzunluğundaki karayolu köprü projesiyle, Kremençuk Bölgesi'ne 720 metre açıklığında eğik askılı bir adet köprü ve yaklaşım viyadükleri kazandırılmış olacak. Yeni Kremençuk Köprüsü, Doğuş İnşaat'ın Ukrayna'da gerçekleştirdiği; Dinyeper Demiryolu ve Otoyol Köprüsü, Borispol Uluslararası Havalimanı, Zaporizhzhya Leftbank Atıksu Arıtma Tesisi'ne yönelik çalışmalarının ardından dördüncü büyük proje olacak.

Doğuş İnşaat Ukrayna'da 1,6 kilometrelik köprü inşa edecek
HABERTURK.COM

Doğuş İnşaat, Ukrayna'nın en büyük projeleri arasında yer alan "Kremençuk Köprüsü" için gerçekleştirilen ihaleyi kazanan firma oldu.

Firmadan yapılan açıklamaya göre "Ukrayna Büyük İnşa" programı kapsamında, Ukrayna Karayolları tarafından ihalesi gerçekleştirilen Kremençuk Köprüsü, Doğuş İnşaat'ın; Dinyeper Demiryolu ve Otoyol Köprüsü, Borispol Uluslararası Havalimanı, Zaporizhzhya Leftbank Atıksu Arıtma Tesisi'ne yönelik çalışmalarının ardından Ukrayna'da gerçekleştireceği 4'üncü büyük proje olacak.

Yeni Kremençuk Köprüsü, Ukrayna'nın Kremençuk şehrinden geçen Dnipro nehri üzerinde bölgedeki tek karayolu ve demiryolu nehir geçişini sağlayan Tarihi Kremençuk Köprüsü'nün yakınına inşa edilecek.

Bugüne kadar Dinyeper Demiryolu ve Otoyol Köprüsü projesiyle Doğuş İnşaat, 6 karayolu şeridi ve 2 demiryolu hattını içeren bir demiryolu ve karayolu köprüsünün yapımının yanı sıra 13 ila 17 arası iskeleler ve bu iskelelerin üst yapıları da dâhil olmak üzere köprünün geçişe uygun kısmının inşasını gerçekleştirdi. Dinyeper Demiryolu ve Otoyol Köprüsü inşası, bir Türk müteahhitlik şirketinin 2007 yılına kadar Ukrayna'da gerçekleştirdiği en büyük proje olarak tarihe geçti. Borispol Uluslararası Havalimanı projesinde ise D Terminali'nin mimari, yapısal, mekanik ve elektrik işlerinin yanı sıra terminaldeki drenaj tesisleri ve apronun iyileştirilmesi, inşaat işleri, bekletme havuzu, peyzaj ve geçitler de projede yer aldı. Zaporizhzhya Leftbank Atıksu Arıtma Tesisi projesinde de günlük atık su arıtma kapasitesi 200.000 m³ olan mevcut biyolojik atık su arıtma tesisi kapasitesinin günlük 280.000 m³'e çıkarıldı.

250 PROJEYİ HAYATA GEÇİRDİ

Bugüne kadar inşaat ve müteahhitlik sektöründe toplam değeri 28,2 milyar doları aşan 250'den fazla alt ve üstyapı projesini hayata geçirdiklerine dikkat çeken Doğuş İnşaat ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Akhan, "Ukrayna'nın en büyük projelerinden birini daha Doğuş İnşaat olarak üstlenmenin gururunu yaşıyoruz. Üstlendiğimiz her projede ve gittiğimiz her bölgede ekonomik, kültürel, sosyal ve çevresel gelişime katkı sağlıyor, bölgeyi dönüştürüyor, geliştiriyoruz. Ukrayna'da bu hayata geçireceğimiz dördüncü büyük proje olacak. 1951 yılında inşaat sektörü ile Türkiye'de ve dünyanın farklı noktalarında gerçekleştirdiğimiz büyük altyapı ve üstyapı projeleriyle başlayan serüvenimiz, hız kesmeden devam ediyor. Sürdürülebilir büyüme ve sürekli gelişime önem veren grubumuzun lokomotifi Doğuş İnşaat, temeli modern çalışma metotlarına dayalı deneyimlerini yüksek teknoloji ile birleştirerek insanlığa ve modern hayata hizmet eden eserler inşa etmeye devam edecek" dedi.

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