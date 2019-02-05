Saç ektiren ünlüler arasına şarkıcı Doğuş da katıldı. Operasyon sonrası gözlerinin altında morluklar oluşan Doğuş, 2. Sayfa programına konuştu.



Saçın yanı sıra kaş ektirdiği de iddia edilen Doğuş, 2. Sayfa programına telefonla bağlandı. Gözlerinin altında oluşan morluklarla ilgili açıklamada bulunan Doğuş şunları söyledi:



Saç ektirdim. Kaş falan ektirmedim, saç ektirdikten sonra öne doğru eğilip yatarsan gözlerin morarır. Bunu herkes bilir. Ben de uyurken eğilip yattım, gözlerim bu yüzden şişti.

