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Haberler Sağlık Doğuştan çift kulak mikrotia hastası Çınar'ın duyması için çağrı!
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Doğuştan çift kulak mikrotia hastası Çınar'ın duyması için çağrı

Adana'da doğuştan kulak yokluğu olarak bilinen 'mikrotia' hastası 2 yaşındaki Çınar'ın annesi Sevgi Zorlu (27), oğlunun tedavisi için yardım çağrısı yaptı. Eşinde de bu hastalığın olduğunu belirten Zorlu, "Çınar, çift kulak mikrotia hastası ve cihazla sesleri ayırt edebiliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yapılacak ameliyat ile kulak kanalları açılmasını, yaşıtları gibi rahatlıkla duyarak kreşe, parklara gitmesini istiyorum" dedi

Doğuştan çift kulak mikrotia hastası Çınar'ın duyması için çağrı!
Çınar'ın duyması için çağrı!
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DHA

Yüreğir ilçesinde yaşayan ve 2019 yılında evlenen devlet memuru Cumali Zorlu (37) ile Sevgi Zorlu çiftinin 2 yaşındaki oğulları Çınar, çift kulak 'mikrotia' hastası olarak dünyaya geldi. Babası da tek kulak mikrotia hastası olan Çınar'ın, genetik sebeplerle doğuştan çift kulak kanalı yok ve bir kulağında da kulak kepçesi bulunmuyor.

5 aylıkken başına Softband isimli bir cihaz takılan Çınar, sesleri güçlükle ayırt edebiliyor. Oğullarının tedavisi için uzun araştırmalar yapan Zorlu ailesi, sosyal medya üzerinden bu hastalığa sahip ve sağlıklı bir şekilde duymaya başlayan çocukların aileleri ile görüştü. ABD'de bir klinikte bu tedavinin yapılabildiğini ancak ameliyat masraflarının çok yüksek olduğunu öğrenen anne Sevgi Zorlu, yardım çağrısında bulundu.

ABD'deki klinik ile e-posta yoluyla iletişime geçtiklerini belirten Sevgi Zorlu, "Türkiye'de estetik alanında uzman çok iyi hekimlerimiz var ancak bizim estetik kaygımız yok. Türkiye'de yaptırırsam bu cihazın kulağının arkasına implant şeklinde olacağını söylediler.

Ben ömrü boyunca oğlumun bu cihaz ile yaşamasını istemiyorum. Farklı bakışlara ve akran zorbalığı yaşamasına neden oluyor. Bu nedenle ABD'deki klinik ile mail yoluyla yazıştık ve yapılan ameliyatların örneklerini de görebildik. Çok güzel sonuçlar alınmış" dedi.

147 BİN DOLAR MALİYETİ VAR

Ameliyat masrafları çok yüksek olduğunu ifade eden Zorlu, "Çınar, sağ kulak Tip-1, sol kulak Tip-3 şeklinde çift kulak mikrotia hastası. Bizden istedikleri testler sonucunda önce sol kulak kanalının açılması gerektiğini saptadılar. İlk ameliyat 48 bin dolar. Sonraki ameliyat ile ikinci kulağa hem kulak kanalı hem kulak kepçesi yapılacak. Onun da fiyatı 99 bin dolar. Toplamda bu ameliyat için 147 bin dolar gerekiyor. Bu parayı toplamak için sosyal medya üzerinden bir kampanya başlatmak istiyoruz. Bunun için gerekli başvuruları yaptık ve onay bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

DUYAMADIĞI İÇİN AGRESİFLEŞİYOR

Türkiye'de yapılan kontrolleri sonucunda 5 aylıkken Çınar'a 'Softband' isimli bir cihaz takıldığını dile getiren Zorlu, "Şu dönemde cihazı asla kullanmak istemiyor ve sürekli çıkarmaya çalışıyor. Cihazı takmadığında ise bizi duyamıyor ve bu nedenle çok agresif olabiliyor.

Gelişim çağında ve bir sürü şeyden eksik kalabiliyor. Ayrıca bir oyun alanına bir parka götürdüğümde akran zorbalığı ile karşı karşıya kalıyor. Ona yakın olup Çınar'ın cihazını ellemeye çalışanlar oluyor. Kız çocuğu sananlar bile var" diye konuştu.

'İNSANLAR GÖRÜNCE ŞAŞIRIYOR'

Eşinin de bu hastalığa sahip olduğunu dile getiren Zorlu, şöyle konuştu:"Çınar'a bu durum genetik sebeplerle babadan geçti. Eşimde sağ kulak tip-3 mikrotia hastası. 7 yaşındayken ilimizde bir ameliyat olmuş. Maalesef 2 sene içinde kulak kanalı ve kepçesi erimiş, deforme olmuş. Ergenliğin verdiği psikolojik sebeplerle tekrar yaptırmak istememiş. Türkiye'de baba- oğul ya da anne-kız olarak bu hastalığa sahip olan çok fazla kişi yok. Genelde tek çocuk olarak var. Bizdeki nadir bir durum ve insanlar görünce şaşırıyorlar."

'HERKESİN DESTEĞİNİ BEKLİYORUZ'

Şu an farkında olmasa da ileride bu durumun Çınar'ı psikolojik olarak yaralayacağından endişe duyduğunu anlatan anne Zorlu, "Çınar, çift kulak mikrotia hastası ve cihazla sesleri ayırt edebiliyor.

ABD'de yapılacak ameliyat ile kulak kanalları açılmasını, yaşıtları gibi rahatlıkla duyarak kreşe, parklara gitmesini istiyorum. İnsanlarımızın duyarsız kalmayacağını biliyorum. Herkesin desteklerini bekliyoruz" dedi.

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