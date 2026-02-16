Canlı
        Doğuştan engelli kuzu 'Pamuk', hayvanseverin tasarladığı yürüteçle ayağa kalktı

        Doğuştan engelli kuzu 'Pamuk', hayvanseverin tasarladığı yürüteçle ayağa kalktı

        Kocaeli'de yaptığı yürüteçlerle engelli hayvanların yeniden hareket etmesine destek olan Abdulmenaf Çelik, tedavi sürecine katkı sunduğu kuzunun yeniden yürümesinin mutluluğunu yaşıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2026 - 09:30 Güncelleme: 16.02.2026 - 09:30
        Hayvanseverin tasarladığı yürüteçle ayağa kalktı
        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde yaşayan ev hanımı Nevin Akpınar, hayvancılıkla uğraşan bir arkadaşının arka ayakları tutmayan ve ön ayaklarını kısmen kullanabilen bir kuzusunun dünyaya geldiğini öğrendi.

        Sahiplendiği ve Pamuk ismini verdiği kuzuyu yeniden hayata bağlamak isteyen Akpınar, ilk etapta yürüteç için çeşitli girişimlerde bulunsa da istediği sonucu alamadı.

        Bunun üzerine Kocaeli'de yürüyemeyen hayvanlar için yaptığı yürüteçlerle tanınan Abdulmenaf Çelik'e ulaşan Akpınar, Pamuk için destek istedi.

        Kuzuyu inceleyen Çelik, doğuştan yürüyemeyen Pamuk için 4 tekerlekli özel bir yürüteç tasarladı. Hazırlanan düzenek ve uygulanan tedavi sürecinin ardından Pamuk'un hareket kabiliyeti arttı.

        Yürüteç ve uygulanan tedaviyle yeniden yürüyen kuzunun hayata tutunması, kendisini sahiplenen Akpınar ile Çelik'i mutlu etti.

        "KÜÇÜK BİR DOKUNUŞ BAZEN BİR HAYATI TAMAMEN DEĞİŞTİREBİLİYOR"

        Çelik, doğuştan engelli bir kuzunun hayata tutunma mücadelesinin kendisini çok etkilediğini söyledi.

        Pamuk'u sahiplenen Nevin Akpınar'ın kendisine ulaştığında elimden geleni yapmak istediğini dile getiren Çelik, "Önce kuzunun ölçülerini aldık ve ona uygun, dengeli durabileceği tekerlekli bir sistem tasarladık. Bu tür düzeneklerde en önemli şey hayvanın konforu ve denge noktası. Pamuk'un ön ayaklarını kısmen kullanabiliyor olması bizim için avantajdı. Arka kısmı destekleyerek hareket kabiliyetini artırmayı hedefledik" diye konuştu.

        Çelik, Pamuk'un ilk kez yürüteçle adım attığı anın kendisi için çok özel olduğunu ifade ederek, "İlk hareket ettiğinde hepimiz çok mutlu olduk. Bir canlının yeniden ayağa kalkmasına vesile olmak tarif edilemez bir duygu" dedi.

        Çelik, benzer durumdaki hayvanlar için imkanları ölçüsünde destek vermeye devam edeceğini belirterek, "Bu kuzuya takılan yürüteç, sadece onun bedenini değil, bizim iyiliğe olan inancımızı ayağa kaldırdı. Küçük bir dokunuş bazen bir hayatı tamamen değiştirebiliyor" ifadesini kullandı.

        #Doğuştan engelli kuzu Pamuk
