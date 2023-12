1 Şurada Paylaş!









EĞİTİM DÖNEMİNDE HIZLI NOT ALMA ALIŞKANLIĞI GELİŞİYOR

Eğitim döneminde doktorlar öğrendikleri her şeyi not almak zorunda kalıyor. Bu nedenle eğitim döneminde hocalarının söylediklerini kaçırmamak için hızlı not alma alışkanlıkları gelişiyor. Bu da zamanla yazı stillerini değiştiriyor.