Doktora tehditte pizzalı uzlaşma 0:00 / 0:00

AA

İslahiye Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görevli doktor Ayşe Okuducu, bir süre önce muayene konusunda hastası Bünyamin K. ile tartıştı.

AA'nın haberine göre Okuducu, hastanın kendisini tehdit ettiğini öne sürerek Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulundu.

Savcılık konunun uzlaştırma kapsamında olması üzerine dosyanın Uzlaştırma Bürosuna gönderilmesine karar verdi.

Uzlaştırmacının taraflarla görüşmesi sonucu doktor, hastanın 20 sağlık çalışanına pizza ısmarlamasını istedi.

Teklifi kabul eden Bünyamin K, 20 sağlık çalışanına pizza ikramında bulundu ve doktor Okuducu'dan da özür diledi.