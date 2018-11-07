Çok sayıda sabıkası çıktı

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'Doktorum' diyerek ilişki kurduğu 25 kadını dolandırdı

Mersin'de, kendisini 'doktor' ve 'akademisyen' olarak tanıtıp gönül ilişkisi yaşadığı kadınları dolandırdığı iddia edilen ilkokul mezunu Mustafa K. yakalandı. Hakkında 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilen ve Freud'un kitaplarını okuyarak psikolojik analiz yaptığını itiraf eden zanlı cezaevine konuldu.

07.11.2018 - 09:47 | Güncelleme: DHA

İddiaya göre, polise giderek dolandırıldığını bildiren A.G. isimli kadın, 'kendisini akademisyen olarak tanıtan ve gönül ilişkisi yaşadığım U.A., kredi kartımdan 4 bin 399 TL para çekmiş. Sunum yapacağını söyleyip tablet bilgisayarımı da aldı. Kendisini bir daha görmedim' diye ifade verdi. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.

DHA'nın haberine göre, dolandırıcının ilkokul mezunu Mustafa K. olduğunu öğrenen polis, şüphelinin kadınlara kendisini doktor, akademisyen ve mühendis gibi tanıtarak gönül ilişkisi yaşadığı 25 kişiyi dolandırdığı ve çok sayıda sabıkası olduğunu saptadı.

Mustafa K.'nin kent merkezindeki Pozcu semtinde görüldüğü bilgisi üzerine bölgeye giden ekipler, şüpheliyi dolmuşta yakalayıp gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Mustafa K. hakkındaki suçlamaları kabul ederken, kadınların psikolojik hallerini çözümleyebilmek için psikanalizin kurucusu Sigmund Freud'un kitaplarını okuduğunu itiraf etti. Hakkında dolandırıcılık suçundan 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis ve 46 bin 160 TL para cezası bulunduğu da öğrenilen Mustafa K. işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine konuldu.

 

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