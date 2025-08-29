MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 29 Ağustos Cuma MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef'te heyecan, haftanın son dokunulmazlık oyunu ile sürdü. Düello şeklinde oynanan haftanın üçüncü dokunulmazlığında şefler yarışmacılardan, "Eli Böğründe" yemeği yapmalarını istedi. En başarılı tabağı yapan takım şeflerin değerlendirmeleri sonucunda haftanın son dokunulmazlığını kazandı. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 29 Ağustos MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte 29 Ağustos Cuma MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan takım...
MasterChef'te dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar haftanın üçüncü dokunulmazlığını kazanmak için tezgah başına geçti. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk iki dokunulmazlığını mavi takım kazanırken, kırmızı takımdan Gizem ve Cansu eleme potasına giden üçüncü ve dördüncü yarışmacı olmuştu. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 29 Ağustos Cuma MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte detaylar...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın son dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
MasterChef'te dokunulmazlık oyununu Sezer kazandı.
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Haftanın 5. eleme adayı Çağlar olurken, eleme potasına giden 6. yarışmacı Sümeyye oldu.
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.
Mavi Takım
Eylül (Takım Kaptanı)
Hakan
Çağatay
Furkan
Onur
Ayla
Ayten
Hilal
Barış
İlhan
Kırmızı Takım
Çağlar (Takım Kaptanı)
Sümeyye
Özkan
Sezer
Gizem
Sercan
Mert
Cansu
İhsan
İrem