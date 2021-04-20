Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

Dokuz çimento şirketine soruşturma

Rekabet Kurulu, yapılan ön araştırma sonucunda 9 çimento şirketi hakkında soruşturma başlatılmasına karar verdi

Dokuz çimento şirketine soruşturma
Reuters

Rekabet Kurulu çimento sektöründe faaliyet gösteren 9 şirketle ilgili soruşturma açılmasına karar verdi.

Kuruldan yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı:

"Türkiye genelinde çimento sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla resen yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 01.04.2021 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak; Baştaş Başkent Sanayi ve Ticaret A.Ş., Limak Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş., OYAK Çimento A.Ş., Votorantim Çimento San. ve Tic. A.Ş., As Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş., Göltaş Göller Bölgesi Çimento San. ve Tic. A.Ş., Konya Çimento Sanayi A.Ş., Küpeliler Endüstri A.Ş. ve Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 21-18/231-M sayı ile karar verdi."

4. MADDE NE DİYOR?

Bu kararda bahsedilen 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinde şu ifadeler yer alıyor:

"Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi martta aylık bazda yüzde 7,45 arttı
İŞ-YAŞAMYD-ÜFE mart ayında arttı
TÜİK, 2020 yılı İstatistiklerle Çocuk verisini açıkladı
İŞ-YAŞAMTürkiye nüfusunun yüzde 27.2'si çocuk
Rekabet Kurulu'nda Tadelle ve Sagra'nın Oyak'a devrine izin
İŞ-YAŞAMRekabet Kurulu'ndan OYAK Gıda'ya onay
İngiltere'den ithalata AB vergisi
İŞ-YAŞAMİngiltere'den ithalata AB vergisi
Denizbank ilk metal kredi kartını kullanıma sundu
İŞ-YAŞAMDenizbank ve Mastercard'dan iş birliği
Meyed'in Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren oldu
İŞ-YAŞAMMeyed'in yeni yönetimi seçildi
Son dakika... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'den 128 milyar dolar açıklaması
İŞ-YAŞAMCanikli'den 128 milyar dolar açıklaması
Biotrend halka arz nasıl alınır? Biotrend halka arz hisse fiyatı ne kadar?
İŞ-YAŞAMBiotrend halka arz nasıl alınır?
Aydem halka arz hisse fiyatı ne kadar? Aydem halka arz nasıl alınır?
İŞ-YAŞAMAydem halka arz nasıl alınır?
Havaş'a 'İyi Dağıtım Uygulamaları' sertifikası
İŞ-YAŞAMHavaş'a AB sertifikası