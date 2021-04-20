Reuters

Rekabet Kurulu çimento sektöründe faaliyet gösteren 9 şirketle ilgili soruşturma açılmasına karar verdi.

Kuruldan yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı:

"Türkiye genelinde çimento sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla resen yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 01.04.2021 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak; Baştaş Başkent Sanayi ve Ticaret A.Ş., Limak Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş., OYAK Çimento A.Ş., Votorantim Çimento San. ve Tic. A.Ş., As Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş., Göltaş Göller Bölgesi Çimento San. ve Tic. A.Ş., Konya Çimento Sanayi A.Ş., Küpeliler Endüstri A.Ş. ve Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 21-18/231-M sayı ile karar verdi."

4. MADDE NE DİYOR?

Bu kararda bahsedilen 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinde şu ifadeler yer alıyor:

"Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır."