Dokuz Eylül Üniversitesi farklı fakültelerde olmak üzere toplamda 158 öğretim üyesi alacağını duyurdu. Bölüme göre; adaylardan profesör, doçent veya doktor uzmanlığı aranıyor. Başvurular üniversitenin web sitesinden alınacak. İşte, Dokuz Eylül Üniversitesi 158 öğretim üyesi kadro dağılımı ve başvuru tarihleri...