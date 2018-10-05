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Dolarda son durum ne?

Enflasyon verileri sonrasında dalgalı bir seyir izleyen ve dün 6.21 TL'nin üzerine çıkan dolar bugüne 6.17 TL seviyesinden başladı

05.10.2018 - 07:41 | Güncelleme:

Dolar uluslararası piyasalarda güne 6.17 TL seviyesinden başladı. Çarşamba günü açıklanan  beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi sonrası dalgalı bir seyir izleyen Dolar/TL dün  güne 6.07 TL seviyesinden başlamış, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyon değerlendirmesinin ardından 6.21'i görmüştü.

GÖZLER 12 EKİM'DE

Gelecek hafta piyasaların izlediği en önemli konulardan biri olan ABD'li Rahip Brunson'ın 12 Ekim'de mahkemesi yapılacak. Hali hazırda ev hapsinde tutulan Brunson'ın davası ABD ile ilişkilerin bozulmasına ve iki ülkenin karşılıklı ekonomik yaptırımlar uygulamasına neden olmuştu. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 25 Eylül'de gazetecilere yaptığı açıklamada Türk yetkililerle Brunson'ın geleceğine dair görüşmeler yapılmasını beklediğini söylemiş, "Evet, bu ay serbest bırakılabilir. Geçen ay serbest bırakılmalıydı. Aslında bugün serbest bırakılmalı. Türklerle görüştük. Beklentileri biliyorlar" demişti.

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Yorumlar 1
  • Misafir 45 saniye önce
    Dolar güne 4tlden başlamalı
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