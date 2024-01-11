Dolar 30 lirayı aştı
Dolar 30 liranın üzerine tırmanarak yeni tarihi zirvesini gördü
Dolar/TL son günlerde hemen altında hareket ettiği 30 seviyesinin bugün üzerine çıktı.
Sabah saatlerinde dolar 30.01 liraya çıkarak yeni tarihi zirvesini gördü.
Analistler, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerini yatırımcıların odağına yerleştiğini belirterek, verilerinden alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde oynaklığı artırmasının beklendiğini ifade etti.
Söz konusu verilerin, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecekteki faiz kararlarını şekillendirebileceğini ifade eden analistler, ülkede yıllık enflasyonun yüzde 3,2 olmasının beklendiğini hatırlattı.
Enflasyon verileri öncesinde para piyasalarında, Fed'in ocak toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, mart toplantısında ise yüzde 67 ihtimalle ilk faiz indirimini gerçekleştirebileceği fiyatlanıyor.
Öte yandan, bugün New York'ta başlayacak "Yatırımcı Günleri" toplantısında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, dünyanın en büyük yatırım fonlarından 200'ü aşkın üst düzey temsilci ile bir araya gelecek.