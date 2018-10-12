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Dolar güne nasıl başladı?

Dün akşam saatlerinde ABD'li Rahip Brunson'ın bugün yapılacak duruşmasıyla ilgili iddiaların ardından 5.90 TL'ye dek inen dolar/TL yeni güne de aynı seviyeden başladı. Kur bu sabah uluslararası piyasalarda 5.9087 TL seviyesinde hareket ediyor.

12.10.2018 - 07:36 | Güncelleme:  

Dolar/TL bu sabah uluslararası piyasalarda 5.9087 TL seviyesinde hareket ediyor. Kur, dün akşam saatlerinde ABD'li Rahip Brunson'ın bugün yapılacak duruşmasıyla ilgili iddiaların ardından 5.90 TL'ye dek inmişti.

NBC'NİN İDDİASI

Amerikan yayın kuruluşu NBC dün Türkiye ile ABD'nin rahin Brunson'un serbest kalması için gizli anlaşmaya vardığını,  Beyaz Saray'ın Rahip Brunson'ın salınmasını ve önümüzdeki günlerde ABD'ye dönmesini beklediğini  ileri sürmüştü. Dün sabah güne 6.06 civarında başlayan dolar/TL , üç yıl aradan sonra ilk kez fazla verilen ödemeler dengesindeki seyirle 6 TL'nin altına inmişti. Gün içinde en düşük 5.95 seviyesini test eden dolar gece gelen bu haberle 5.90 TL seviyesine inmişti. 

İki yıl önceki darbe girişiminin ardından hükümetin darbe girişiminden sorumlu tuttuğu "FETÖ" ve PKK ile bağlantıları
bulunduğu suçlamalarıyla tutuklanan ve Nisan ayında yargılanmaya başlayan Brunson, Temmuz ayında ev hapsine alınmış ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.

DİĞER PARA BİRİMLERİ DEĞER YİTİRDİ

TL dün gelişmekte olan ülke para birimleri arasında dolar karşısında yüzde 1'e yakın değer kazancı ile en çok değer
kazanan para birimi olurken benzer para birimlerinde yüzde 1'i aşan değer kayıpları yaşandı.

 


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