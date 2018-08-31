Dolar güne nasıl başladı? İşte ilk rakamlar

Pazartesi günü 6 lira sınırına kadar gerileyen dolar kuru, dün yurtdışı işlemlerde 6.84 liraya kadar yükselmişti.

Düşük likidite ortamında oynaklığın devam ettiği dolar/TL, uzun bayram tatilinin ardından başladığı yükselişine sabah ilk işlemlerde devam etse de sonrasında yön aşağı döndü. Dolar 6.74 seviyelerinden 6.64 TL'ye indi.

Saat 07.40 itibariyle dolar 6.7380 lira olurken, euro 7.86 liradan el değiştirdi. Saat 08.10 itibariyle ise dolar 6.64, euro 7.75 TL oldu.

Analistler kurdaki oynaklığın TCMB'nin faiz artışı yapmasının beklendiği 13 Eylül'deki toplantısına kadar sürmesini bekliyor.

Öte yandan bu sabah Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Türk Lirasıyla tasarrufu teşvik edici kararlar yayımlandı. Buna göre, 1 yıldan uzun vadeli Türk Lirası mevduatlarında vergi oranı sıfırlandı, 1 yıla kadar olan mevduatlarda vergi oranı düşürüldü. Döviz mevduatlardan alınan vergiler ise artırıldı

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