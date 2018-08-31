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Son dakika: Vadeli Türk Lirası hesabında vergi düştü

Son dakika... Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Türk Lirasıyla tasarrufu teşvik edici kararlar yayımlandı. Buna göre, 1 yıldan uzun vadeli Türk Lirası mevduatlarda vergi oranı sıfırlandı, 1 yıla kadar olan mevduatlarda vergi oranı düşürüldü. Öte yandan döviz mevduatlardan alınan vergiler ise artırıldı

31.08.2018 - 07:08 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Vadeli mevduat hesabı sahipleriyle ilgili kararname Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Türk Lirasıyla tasarrufun teşvik edilmesi amaçlanıyor. 

Buna göre 1 yıldan uzun vadeli Türk Lirası mevduatları vergi oranı sıfırlandı. Vadesiz ve 6 aya kadar vadeli olan hesaplarda vergi oranı yüzde 5'e düşürülürken, 6 ay -1 yıl arası vadeli hesaplarda ise yüzde 3'e indirildi 

Daha önce 6 aya kadar vadeli hesaplardan yüzde 15, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplardan yüzde 12, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 vergi alınıyordu. 

DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARININ VERGİSİ ARTIRILDI

Bankalardaki döviz mevduat hesaplarında alınan vergi oranında artışa gidildi. Buna göre 6 aya kadar vadeli hesaplardan yüzde 20, 1 yıla kadar vadeli hesaplardan yüzde 16, 1 yıldan uzun vadeli hesaplardan ise yüzde 13 vergi alınacak. 

Daha önce 6 aya kadar vadeli hesaplardan yüzde 18, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplardan yüzde yüzde 15, 1 yıldan uzun vadeli hesaplardan yüzde 13 vergi alınıyordu.

 

 

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Yorumlar 16
  • Misafir 1 dakika önce
    Bir de şu maaşlar dan alınan vergiyi duzenleseniz...
  • Misafir 4 dakika önce
    beyhude .. arjantinde faizler yıllık 60 olmuş ..
  • Misafir 6 dakika önce
    biz hep 50 liralık mevduat alıyoruz
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