Dolar ne kadar, kaç TL? 12 Kasım dolar kuru 10 lira seviyesinde seyrediyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı sonrası rekor kıran dolar, ABD Merkez Bankası'ndan peş peşe geln açıklamlarla yukarı yönlü seyrini sürdürdü. Yeni güne de atakla başlayan dolar TL kuru 10 lira sınırına yaklaştı. Peki, dolar neden yükseliyor? İşte 12 Kasım dolar kuru canlı takip tablosu...

DOLAR NE KADAR OLDU?

12 Kasım 2021 Cuma günü, yükseliş seyrini sürdüren dolar TL kuru saat 08.30 kaydedilen verilere göre 9 lira 97 kuruştan işlem görüyor.

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Geçtiğimiz güne 9.74 liradan başlayan dolar TL kuru, öğleden sonra ise ABD'de enflasyonun beklentileri aşmasıyla 9.87 lirayı aşarak yeni tarihi zirvesini gördü.

Ekim ayında ABD'de tüketici fiyatları yüzde 0.6'lık beklentiye rağmen aylık yüzde 0.9 yükseldi. Yıllık enflasyon ise yüzde 5.8'lik beklentiye karşın yüzde 6.2 geldi. Bu, son 31 yılın en yüksek yıllık enflasyonu oldu.

Enflasyonun beklentileri aşması Fed'in daha sıkı bir para politikasına beklenenden erken geçmesi ihtimalini artırdı. Bu da dolar/TL'de yeni rekorun gelmesini destekledi.

Dolar ekim ayında Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun 200 baz puanlık faiz indiriminden bu yana istikrarlı bir şekilde yükseliyor.

21 Ekim'de Merkez Bankası politika faizini yüzde 16'ya çekmeden önce dolar 9.26 lira civarındaydı. Yani 20 günde dolar/TL'de yüzde 6'yı aşan bir yükseliş yaşandı.

Dolar/TL 2021 yılına ise 7.38'den başlamıştı. 2021 genelindeki yükselişi yüzde 34'ü buldu.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR

Merkez'in bu ay da faiz indirimine gideceğine yönelik beklenti, TL üzerindeki baskıyı artırıyor. TÜİK ekim ayında yıllık enflasyonu yüzde 19.89 olarak açıkladı. Son faiz indirimiyle politika faiziyle enflasyon arasındaki fark yükselirken, 2021 sonuna kadar makasın daha da açılması bekleniyor.

Merkez'den kasım toplantısında da faiz indirimi bekleniyor. JPMorgan ekim ayı enflasyon verisinin kendilerini kasım ayında TCMB'den 100 baz puan faiz indirimi beklentilerinden daha emin hale getirdiğini belirtti.

Haftaya yapılacak PPK toplantısında 100 baz puanlık bir indirim beklediklerini belirten Deutsche Bank ekonomistleri, 16 Aralık'ta 100 baz puanlık bir indirim daha yapılmasını beklediklerini açıkladı.

27 YILIN DİBİNDE

ABD enflasyonu ve faizin baskısıyla reel efektif döviz kuru da 1994 yılından bu yana yıllık bazda en düşük seviyeye geriledi. Söz konusu endeks Türkiye’nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre TL'nin performansını gösteriyor.