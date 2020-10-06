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Dolar ne kadar oldu? 6 Ekim Dolar kaç TL? İşte güncel döviz kurları

Dolar ne kadar oldu? sorusu güncel piyasalarda dolar yatırımı yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Peki 6 Ekim Dolar kaç TL? İşte güncel döviz kurları...

Dolar ne kadar oldu? 6 Ekim Dolar kaç TL? İşte güncel döviz kurları

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 7,7590'dan işlem görüyor.

Dün, en düşük 7,7225, en yüksek 7,7883 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 7,7637'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 altında 7,7590'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay yüzde 0,2 azalışla 9,1360'tan, sterlin/TL yatay bir seyirle 10,0790'dan satılıyor.

Dolar endeksi, yatay bir seyirle 93,4 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,1778 seviyesinden işlem görüyor.

ANALİSTLERDEN DOLAR KURU YORUMU

Analistler, bugün yurt içinde eylül ayı reel efektif döviz kuru, yurt dışında ABD'de dış ticaret dengesi ve JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini belirtti.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın katılacakları etkinliklerde yapacakları konuşmaları ile ABD'deki teşvik paketine ilişkin haber akışı da piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını söyleyen analistler, jeopolitik gelişmeler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ilişkin gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI NE KADAR?

6 Ekim güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara'da dolar alış-satış fiyatları, saat 11.00 itibarıyla şöyle:

ALIŞ:7,7595
SATIŞ:7,7654
ÖNCEKİ KAPANIŞ:7,7615
GÜNİÇİ EN YÜKSEK:7,7693
GÜNİÇİ EN DÜŞÜK:7,7433
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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