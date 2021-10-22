22 Ekim dolar TL kuru geçtiğimiz akşam saatlerinde kırılan tarihi rekorun ardından en çok merak edilip araştırılan veriler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Perki, dolar neden yükseliyor? Merak edenler için dolar TL kurundaki son durumu ve doların yükselişini tetikleyen etkenleri haberimizde derledik. İşte 22 Ekim dolar TL kuru...

DOLAR NE KADAR, KAÇ TL?

Haftaya 9.20 TL kuruş seviyesinde başlayan dolar TL kuru hafta içinde önce 9.30 sınırını aştı. Merkez Bankası faiz kararı sonrası geçtiğimiz gün 9 lira 40 kuruş seviyesini aşarak tarihi rekor kıran dolar geçtiğimiz akşam saatlerinde rekorlarına bir yenisini daha ekleyip 9 lira 50 kuruş sınırına da aştı. 22 Ekim Cuma yani bugün saat 08.30'da kaydedilen verilere göre ise dolar 9 lira 51 kuruştan işlem görüyor.

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Geçtiğimiz hafta, Merkez Bankası görev değişiklikleriyle ilgili karar açıklanana kadar dolar kuru 9.05 lira civarındaydı.

Bu hafta perşembe günü Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını açıklayacak olması dolar kurunun yakından takip edilmesine neden oldu. Merkez Bankası, Eylül ayında PPK sürpriz bir şekilde politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 18'e çekti.

21 Ekim 2021 Merkez Bankası Para Politikası Toplantısının ardından Merkez Bankası piyasaların merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu (PPK) faizleri beklentilerin üzerinde 200 baz puan indirdi ve yüzde 16 seviyesine çekti.

200 baz puanlık sürpriz faiz indiriminin ardından dolar 9.48 lirayı gördü. Piyasa beklentisi 50 baz puan indirim gelmesi yönündeydi.