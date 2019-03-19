Dolar/TL başta olmak üzere döviz piyasalarında haftanın ilk işlem gününde sert bir hareket olmadı. TL'de diğer gelişen ülkeler paralarına nazaran görülen negatif ayrışma sürüyor.

Dolar kuru, dün 5.47'li seviyeleri görse de kalıcı olamadı ve 5.45 - 5.50 bandındaki dalgalanması 5.46'lı seviyelerde son buldu.

Piyasalarda bu hafta Fed (ABD Merkez Bankası) ve BoE (İngiltere Merkez Bankası) faiz kararları izleniyor. Analistler değişimden ziyade mali politikalara dair yapılacak açıklamalara odaklandı.

Faizlari artıran ve bütçesini daraltarak sıkılaştırma yapan Fed'in daha önce verdiği güvercin mesajlara paralel olarak para politikasını gevşetmesi ve bununla ilgili detayları açıklaması bekleniyor. Bu nedenle 10 yıllıklar ve dolar endeksinde düşüş görüldü.

19 mart günü dolar kuru bu gelişmeler ışığında 5.4659 seviyesinde. Euro 6.20 ve sterlin ise 7.26'dan işlem görüyor.

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Türkiye'nin veri gündeminde bu hafta tüketici güven endeksi ve merkezi hükümet bütçe stoku rakamları öne çıkarken küresel göstergeler açısından daha yoğun bir veri akışı olacak. Euro bölgesi ve ABD başta olmak üzere küresel bazda PMI rakamları belli olacak.

Piyasalar başta S400-Patriot tercihi olmak üzere ABD-Türkiye ilişkileri ve yerel seçimler öncesi ekonomiye yönelik atılacak adımları izliyor.

Piyasaların radarındaki bir diğer konu da Brexit.

İngiltere parlamentosu geçen hafta yapılan oylamada ülkenin Avrupa Birliği'den ayrılma tarihinin ertelenmesini büyük çoğunlukla onaylamıştı. Brexit anlaşmasının parlamentodan geçip geçmeyeceğine göre AB'den istenecek erteleme süresi bekleniyor.

Öte yandan 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizinde geçen hafta 91 baz puana varan bir yükseliş yaşandı. Bankacılar tahvil faizlerindeki yükselişte kurdaki baskı, jeopolitik riskler ve yaklaşan seçimlerin etkili olmuş olabileceğini belirtiyor. Bu çerçevede seçim sonrası süreç yakından izlenecek.



