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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDövizDolar son dakika! Dolar kritik seviyeyi test ediyor! 18 Ağustos 2020 dolar kuru
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Dolar 7.40'ı test ediyor

Dolar/TL haftaya 7.37 seviyesinde başlamasının ardından ikinci işlem günü olan 18 Ağustos sabahı 7.40 'ı zorlamaya başladı. Ekonomik toparlanamaya dair yurt dışından karışık veriler gelirken dolar endeksi 93'ün altına inerek değer kaybını sürdürüyor. TL'nin negatif ayrışmasına ilişkin TCMB'nin perşembe günkü faiz kararı bekleniyor. Anketlerde yerel kuruluşlar faizde değişiklik beklemezken uluslararası kurumlar 8.25 olan politika faizinde 100 - 200 bp artış bekliyor. Fonlama kanalının değişmesiyle fonlama maliyeti yüzde 9'u geçmişti

dolar
HABERTURK.COM

Dolar/TL, bir süredir 7.35 etrafındaki sınırlı dalgalanmasının ardından yönünü yukarı çevirdi ve 7.40 seviyesini test ediyor. Piyasaların ana gündem maddesi ise Merkez Bankası'nın perşembe günü vereceği vereceği faiz kararı izleniyor.

İç piyasa TCMB'den faizi değiştirmesini beklemezken Deutsche Bank, Bank of America gibi uluslararası kuruluşlar, ekonomisinin ısınması ve TL'deki değer kaybı nedeniyle 100 - 200 bp önden yüklemeli faiz artırım beklentilerine dair notlarını paylaştı. Öte yandan Merkez Bankası'nın fonlama kanallarını değiştirmesiyle ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti yüzde 9 aştı.

Piyasalarda koronavirüsle ilgili gelişmeler ve Doğu Akdeniz'e dair jeopolitik riskler da radarda.

18 Ağustos sabahı dolar/TL 7.3932'den işlem görüyor, euro ise dolar karşısında 1.19 seviyesini test ederken euro/TL 8.79 seviyesinde. Altın fiyatları ise yeniden yükselişe geçti, spot altın 2000 doları zorlarken gram altın fiyatı 473 TL'ye geldi. Gümüş fiyatı da yüzde 1 yükselişle 27 doları geçti.

ABD'nin geciken ekonomik toparlanmasının yarattığı endişe ile ABD tahvil getirileri ve güvenli limana olan talep ile arasında kalan dolar küresel anlamda düşüşünü sürdürüyor.

ABD-Çin ticaret anlaşmasının değerlendirilmesinin ertelenmesiyle anlaşmanın bir süre daha yürürlükte olmaya devam edeceğine dair oluşan iyimserlik bu hafta açıklanacak Fed tutanakları ve Demokratların adayları açıklayacağı kongre öncesindeki belirsizlik nedeniyle sınırlı kaldı. Temmuz'un sonunda iki yılın en düşük seviyesini gören Dolar endeksi 93 seviyesinin altında kaldı.

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