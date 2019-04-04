Dolar kuru seçim sonrası belirsizlikle 5.45 - 5.70 arasındaki iki yönlü dalgalanmasını sürdürüyor ve seçim sonrası büyükşehirlerde oluşan belirsizlik, ABD ile yaşanan gerilim nedeniyle, Türk Lirası diğer gelişen ülkelerden negatif ayrışıyor.
Dün, dolar karşısında diğer gelişen ülke paraları küçük de olsa kazanımlar elde ederken, Türk Lirası yüzde 0.5'in üzerinde değer kaybetti.
Bankacılar tabloda, beklentinin üzerinde gelen enflasyon verisinden ziyade seçim sayı oy sayımının ne getireceğinin bilinmemesinin etkili olduğu görüşünde.
Öte yandan, S-400 kaynaklı ABD - Türkiye ilişkilerindeki g
erilim sürüyor. Dün gece sığ piyasada ABD tarafından gelen açıklamalarla 5.68 TL'ye çıkan kur sonrasında 5.65 altına gevşemişti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun S-400 bitmiş bir anlaşmadır demeci sonrası ABD'den cevap gecikmedi.
— Vice President Mike Pence (@VP) April 3, 2019
— Fuat Oktay (@fuatoktay06) April 3, 2019
ABD Başkan Yardımcısı Pence,"Türkiye seçimini yapmalı. Tarihin en başarılı askeri ittifakında kritik bir ortak olmak mı istiyor, yoksa bu ortaklığın güvenliğini riske atmak istiyor!" diyerek Türkiye'yi NATO'dan çıkarmakla tehdit etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yanıt vererek "ABD artık karar vermeli. Türkiye'nin müttefiki olarak mı kalacak, yoksa terör örgütleriyle el ele vermek suretiyle düşmanlarımıza karşı bizi zor durumda bırakıp dostluğumuzu riske mi edecek?" ifadelerini kullandı.
Dün ABD Dışişleri Bakanı Pompeo da "Türkiye'nin Suriye'de yapacağı askeri hamlenin yıkıcı sonuçları olur." demişti.
Dolar tüm bu gerilime rağmen gece sert bir hareket yaşamadı ve 4 Nisan sabahı dolar/TL 5.63 ile başladı ve yukarı yönlü hareketle 5.66'ya yükseldi. Euro 6.37 ve sterlin ise 7.47 TL'de. Sepet kur da 6 lirayı aştı.
Piyasalar bir yandan gelişmeleri izlerken diğer yandan 8 Nisan'da açıklanacak reform paketini bekliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak seçimler öncesinde yaptığı "8 Nisan haftasında ekonomide atılacak adımları açıklayacağız. Birçok alanda önemli bir yol haritası ortaya koyacağız" söyleminde bulunmuştu.
Zira Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın son enflasyon raporunda "enflasyonda ikna edici bir düşüş görülene kadar sıkı duruş sürdürülecek" mesajı sonrası gelen beklenti üzerindeki enflasyonla TCMB'den para politikası değişikliği, özellikle de gevşeme anlamında beklenmiyor.
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