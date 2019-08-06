Dolar/TL ve piyasalar Çin'in ABD'den tarım ürünlerini ithalatını durduracağını açıklamasının ardından dalgalanmaya devam ediyor.

Trump yönetiminin 300 milyar dolarlık Çin ürününe ek vergi getirmesinin ardından risk iştahı azaldı ve gelişen ülke kurları borsalarla birlikte sert düştü.

Dolar kuru dün 5.62 TL'yi görürken burada oluşan direnç noktasından geri döndü. Beklentilerin altında gelen enflasyon, TCMB'nin rezerv artırıcı zorunlu karşılıklar hamlesi ve haftalık swap ihalelerinin daha uzun vadelere yayacağı haberleriyle kur kademeli olarak geriledi. TL'yi destekleyen bir diğer unsur da yüksek getiri, carry trade imkanı ve bayram öncesi gelen satışlar oldu.

Dün gece 5.54 altını gören ve 5.5690 seviyesinden kapanan dolar/TL 6 Ağustos gününe 5.55'lerde başlıyor fakat piyasalardaki Çin geriliminin etkisi sürüyor. İllikit piyasada dolar/TL 5.60 bandını yoklasa da kalıcı olmadı. Çin Merkez Bankası günlük referans dolar yuan kurunu 6.9683 olarak belirledi.

Altın ve yen gibi güvenli limanlar ise alıcılı tarafta. Altının onsu 1475 dolara çıkarak son 6 yılın zirvesini gördü. Gram altın fiyatında 263 seviyesi aşıldı.

Öte yandan dün, ticaret gerilimiyle gelişen ülke fonlarından 3.5 milyar dolara yakın çıkış yaşanırken, ABD vadelilerinde başta Dow Jones olmak üzere yüzde 3 üzerinde düştü. Asya vadelilerinde de satışlar var. Hindistan Sensex endeksi dışında yükselen bir borsa yok. Düşüşte Trump ve ABD Hazinesi'nden gelen açıklamalar etkili.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 5, 2019

Başkan Donald Trump Çin'in 7.10 üzerine çıkmasına izin verdiği yuan hareketini 'kur manipülasyonu' olarak niteledi. Mnuchin de yaptığı açıklamada, Çin'in yuanı kullanarak ticarette haksız avantaj elde etmeye çalıştığını belirtti.

Bugün dışarıda Avrupa'dan gelecek PMI rakamları ve özellikle Almanya fabrika siparişleri izleniyor. Akşam ise Fed St. Louis'den Bullard'ın konuşması takip edilecek.

İçeride ise önemli bir veri akışı yok ancak Analistler TL'nin hala yüksek getiri sunmaya devam etmesi, merkez bankalarının sıkılaşmayı bırakması ve Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik iyimser havanın TL'yi güçlendirdiğini belirtiyor.

Akdeniz'de AB ile yaşanan gerginlik, jeopolitik gelişmeler ve yeni parti hazırlıkları ise risk unsurları olarak piyasaların takibinde