Dolarda düşüş sürüyor

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Dolar kuru, Merkez Bankası'nın beklentilerin üzerinde 2 puanlık önden yüklemeli faiz artışının ardından gerilemeye devam ediyor. Dolar/TL dün 7.50'lerden 7.35 altına sert bir şekilde kırılırken TCMB'nin PPK toplantısının ardından karar metninde verdiği mesajlara da dikkat çekti.

Yükselen küresel enflasyon beklentilerinin, gelişmiş ülke para politikalarına ilişkin belirsizliklere ve küresel finansal piyasalarda dalgalanmaya yol açmakta olduğunu belirten TCMB, "enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve orta vadeli enflasyon görünümü üzerinde oluşturduğu yukarı yönlü riskleri dikkate alarak, önden yüklemeli ve güçlü bir ilave parasal sıkılaştırma yapılmasına karar vermiştir." açıklamasında bulundu.

Analistler faizdeki bu önden yüklemeli artışın ABD'de tahvil faizlerinin 1.70 üzerine çıktığı dönemde TL'ye koruma sağlayacağını belirtiyor. TCMB politika faizinin yüzde 19'a çıkmasıyla Türkiye gelişmekte olan ülkeler arasında yüzde 4 reel faiz vererek öne çıkıyor.

Haftanın son işlem günü olan 19 Mart günü dolar kuru 7.32'de, euro ise 8.75 altında işlem görüyor