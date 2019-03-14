Dolar/TL, 5.46 civarında sakin seyrini sürdürürken, piyasaların merakla beklediği İngiltere parlamentosunda anlaşmasız Brexit oylaması 308 oya karşı 312 ile reddedildi. İngiltere parlamentosunda bugün Avrupa Birliği'nden ayrılma tarihini erteleme oylanacak.

Sığ piyasada sıradışı bir hareket gözlemlenmedi, sterlin değer kazanmayı sürdürüyor. Sterlin/dolar 1.32, sterlin/euro ise 1.17 seviyesini aştı. Geçen ay 6.70 TL'lerde olan İngiliz sterlini paritedeki hareketle 7.25 TL'ye kadar çıktı.

Euro ise ECB'nin sıkılaşmayı bırakmasının ardından dolar karşısında 1.11'li seviyelere düştükten sonra toparladı ve yeniden 1.13 üzerine çıktı.

Diğer yandan gelişmekte olan ülke paralarında bir süredir devam eden sınırlı değer kaybı sürerken dolar endeksindeki iki günlük düşüş yerini hafif yükselişe bıraktı. TL, gelişen ülke paralarından negatif ayrışmaya devam ediyor.

Analistler piyasalar oldukça sakin olduğuna dikkat çekerken seçim yaklaştıkça kurdaki kademeli yukarı hareketin devam edeceği görüşü hakim.

Brexit'in piyasalar i çin risk unsuru olduğu belirtilirken, Trump'un Çin ile yapılan görüşmelerle ilgili yapılan açıklamanın piyasaya nasıl yansıyacağı merak konusu.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile ticari anlaşmayı yapmak için aceleci olmayacağını, asıl meselenin fikri mülkiyet haklarının korunması olduğunu vurguladı. Trump ve Çin Başkanı Şi'nin bu ay sonunda görüşmesi bekleniyor.

Dolar/TL geçen hafta Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik endişeler kaynaklı olarak yükseldikten sonra 5.40 eşiğini kırmıştı. 14 Mart sabahı dolar kuru 5.4626, euro ise 6.1944 TL'den el değiştiriyor.

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Piyasalar bugün açıklanacak sanayi üretim verilerini, TCMB beklenti anketini ve Avrupa Parlamentosu'nun AB'nin Türkiye ile katılım müzakerelerini resmen askıya alması çağrısının yankılarını izliyor. Türkiye, AP kararının yok hükmünde olduğunu belirtmişti.