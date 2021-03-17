Dolarda gözler Fed'e çevrildi

Altın fiyatları ne kadar oldu?

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Dolar kuru geçen hafta 7.80 TL'yi test ettikten sonra bu hafta ortasında 7.50 altına inerken gözler Fed toplantısına çevrildi.

Fed'in bilanço büyümesi ve faiz kararında herhangi bir değişikliğe gitmesinin beklenmediği toplantıda başta büyüme ve enflasyon olmak üzere ekonomik verilerde herhangi bir revizyona gidilip gidilmeyeceği ve Jerome Powell'ın konuşması izlenecek.

Tahvil faizlerinin yükselmesinin ardından piyasa, 2023 yılına kadar faizi artırmayacağını belirten Fed'in aksine artış beklerken dolar da değer kazanmayı sürdürüyor.

Dolar endeksi 92 bandındaki hareketini sürdürürken, ocak ayında 1.23'ü aşan euro/dolar paritesi 1.19'a kadar indi. Kasım ayında 8.50 üzerine çıkan, ekonomi yönetimindeki değişiklik atılan politika adımları sonrası 6.90'a kadar inen Dolar/TL, 17 Mart sabahı 7.49'da.

Fed toplantısı sonrası ise gözler yarın Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrilecek. Piyasada politika faizinde en az 100 bp artış bekleniyor