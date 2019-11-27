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HaberlerDövizDolar son durum! Dolar sınırlı yükselişini sürdürüyor - 27 Kasım döviz kuru

Dolarda sınırlı yükseliş sürüyor

Dolar kuru, S-400 kaynaklı gelişmelerin ABD ile ilişkilere yönelik yarattığı endişeyle test ettiği 5.75 seviyesini aşarken, kademeli olarak yükseliyor. Piyasalarda gelişen ülke paraları dolar karşısında kısmen değerlenirken, TL satış baskısıyla sınırlı da olsa negatif ayrışıyor. 27 Kasım günü dolar 5.7681 TL'den el değiştiriyor

dolar

Dolar kuru Rus yapımı hava savunma sistemi S-400'lerin test edildiği haberiyle başladığı kademeli yükselişine devam ediyor. 

Dolar/TL, ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik endişeleri artırmasıyla geçen haftaki 5.70'li seviyelerden 5.75'e yükseldikten sonra dün sakin bir seyir izledi.

Öte yandan, piyasaların gündemindeki bir diğer önemli konu olan ABD - Çin ticaret görüşmelerinde piyasalar pozitif. Çin Başbakan Yardımcısı ve baş ticaret müzakerecisi Liu He ile ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile telefonda görüşürken pozitif mesajlar piyasaları destekledi.

Bankacılar küresel piyasalarda ise ABD ve Çin'in ticaret anlaşmazlığına yönelik iyimser beklentilerin risk iştahını artırdığını belirtirken, TL'de negatif ayrışma yaşandığını ancak S-400 kaynaklı satış baskısının sınırlı olduğuna dikkat çekti.

27 Kasım sabahı dolar kuru 5.7681 TL'den işlem görüyor. 

İçerideki en önemli konu ise aralık ayında yapılacak Merkez Bankası PPK toplantısı ve çıkacak faiz kararı olacak. Dün Katar ile olan swap anlaşmasını 5 milyar dolara çıkaran TCMB'nin 12 aralık toplantısında beklentilerin üzerinde faiz indirip indirmeyeceği izleniyor.

Euro bölgesinde ise enflasyon rakamları gelecek. ECB'nin başına geçen Lagarde, bankanın bir türlü yakalanamayan yüzde 2 enflasyon hedefi nedeniyle bankanın stratejisinin gözden geçirileceğini belirtmişti.

Haftanın son gününde ise Çin PMI verileri bekleniyor.

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