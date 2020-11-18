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Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun (PPK) yarın açıklayacağı faiz kararı beklenirken, döviz kurlarında bu hafta geçen 2 haftaki kadar olmasa da dalgalanmalar yaşanıyor. Dün güne 7.69 liradan başlayan dolar/TL 7.78'e kadar çıktı ancak günü 7.70'den tamamladı.

Dolar yeni güne 7.70, Euro ise 9.15 liradan başladı.

Koronavirüs aşısıyla ilgili olumlu haberler gelse Türkiye ve dünyada artan vaka sayıları piyasaları tedirgin ediyor. Dün Avrupa'nın ardından Türkiye'de de yeni koronavirüs tedbirleri açıklandı.