Dolar ve Euro'da son durum

Dün yurtiçinde gözler büyüme verilerine çevrilmişti. TÜİK ilk çeyrekte Türk ekonomisinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7.3 büyüdüğünü açıkladı.

Beklentilere paralel gelen bu büyüme kurda önemli bir harekete yol açmadı.

Dolar yeni güne 16.39, Euro ise 17.56 liradan başladı.

Dünyada ise Çin'de düşen koronavirüs vakaları piyasalarda olumlu rüzgarlar esmesine yol açıyor. Ukrayna'da devam eden savaş ve AB ülkelerinin işgal girişimi sebebiyle Rusya'ya ambargo uygulama kararı alması ise risk iştahını kısıtlayan bir unsur olarak varlığını sürdürüyor.