Dolar ve Euro'da son durum 0:00 / 0:00

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Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın (TCMB) 100 baz puanlık faiz indirimi sonrası 18.10'u aşan dolar/TL'de bu hafta şu ana kadar sakin bir seyir izlendi.

Dolar yeni güne 18.12, Euro ise 18.03 liradan başladı.

Önceki gün Euro/dolar paritesinin 0.9922 ile 20 yılın dibine gerilemesiyle Euro da 18 liranın altını görmüştü. Bu sabah itibarıyla Euro/dolar 0.9952'den işlem gördü.

Doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi dün 109 seviyesini aşmasının ardından bugün 108.6'ya çekildi. Bu düşüşte ABD'de yeni konut satışlarının 6.5 yılın, imalat sanayi PMI'ın ise 2 yılın dibine gerilemesinin etkisi oldu.

Tabii piyasanın asıl gündemi Fed'in eylülde vereceği faiz kararı olmaya devam ediyor. Hem 50 hem de 75 baz puanlık faiz artırımları şu an için masada bulunuyor. Bu sebeple Fed Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü Jackson Hole sempozyumunda vereceği mesajlar dikkatle takip edilecek. Sert sıkılaşma yönünde verilebilecek mesajlar doların küresel olarak güçlenmesine yol açabilir.