Dolarda hareketlilik! İşte son durum

Dün piyasa kapanışına yakın 6.40 seviyesinin üzerinde dengelenen dolar/TL, bu sabaha 6.50'nin üzerinde başladı. Kur yurtdışı işlemlerde öğleye doğru 6.60 seviyesinin üzerine çıktı.

Dolar/TL saat 11.50'de 6.63 seviyesinden işlem görürken, euro 7.76 lira oldu.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla piyasaların kapalı olduğu günde yurt içinde önemli bir veri açıklanmayacak. Yurt dışında ise Almanya işsizlik oranları ve enflasyon verisi, ABD çekirdek PCE ve işsizlik maaşı başvuruları istatistikleri takip edilecek.

Önceki gün Moody’s, Türkiye'de 20 banka ve finans kuruluşunun notunu indirmişti. Analistler bu kararın kurdaki hareketlilikte etkili olduğunu belirtirken, küresel ve yerel olarak ticaret savaşlarının izlendiğini dile getiriyor. Ayrıca piyasada Merkez Bankası'nın 13 Eylül'de yapacağı faiz toplantısına ilişkin gelişmeler de yakından takip ediliyor.

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