Dolar/TL yeni güne 6.2585 TL seviyesinden başladı. Piyasaların gözü bugün açıklanacak Orta Vadeli Program'da. (OVP) OVP beklenirken, Dolar/TL dün geldiği 6.25 TL seviyesinde hareket ediyor. Kur dün gelişmekte olan ülke para birimlerindeki olumlu havanın da etkisiyle aşağı yönlü bir seyir izleyerek 6.25'in altına gerilemişti.

OVP AÇIKLANIYOR

Merkez Bankası'nın 13 Eylül'de beklentinin üzerinde faiz artırmasıyla 6 TL'ye kadar inen kur, o tarihten bu yana dalgalı bir seyir izliyor. Salı günü 6.46 TL'nin üzerine çıkan kur dün 6.2485 seviyesine kadar geriledi.



OVP, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından bugün İstanbul'da açıklanacak. OVP, ekonominin yeni yol haritasını çizecek.

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