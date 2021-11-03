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Dolar dün önce 9.52 liraya geriledi. Piyasa kapanışının ardından akşam saatlerinde ise 9.60 lirayı aştı.

Dolar yeni güne de 9.60 liradan başladı.

Bugün piyasaların gözü TÜİK'in açıklayacağı ekim ayı enflasyon verilerinden olacak. Eylülde yıllık enflasyon yüzde 19.58, çekirdek enflasyon ise yüzde 16.98'e yükselmişti.

Merkez Bankası'nın son indiriminin ardından politika faizi yüzde 16'ya çekildi. Böylece faiz hem manşet hem de çekirdek enflasyonun altında kaldı. Bugün açıklanacak enflasyon oranı kasım toplantısında atılacak adımlar için belirleyici olacak.

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