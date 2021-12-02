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Dün gece Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Lütfi Elvan'ın yerine Nureddin Nebati atandı. Dolar ekonomi yönetimindeki bu değişime yükselişle cevap verdi.

Söz konusu karar yayımlanmadan önce dolar 13.25-13.30 lira aralığında seyrediyordu. Yeni bakan Nureddin Nebati özellikle faiz konusunda piyasalar tarafından Elvan'a göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çizgisine daha yakın birisi olarak görünüyor.

Bu sebeple kararın ardından kur yönünü yukarı çevirdi.

Dolar yeni güne 13.45 liradan başladı. Sabah saatlerinde 13.50 liranın üzerine çıktı.

Dün dolar 13.87 liraya yükseldiğine Merkez Bankası 7 yılın ardından ilk kez doğrudan satış yoluyla döviz piyasasına müdahale etti. Uzmanlar, dolarda yükselişin sürmesi durumunda bugün yeniden gözler Merkez'e çevrileceğini ve müdahale konusunda ne kadar ısrarcı olup olmadığına bakılacağını belirtti.