Dolarda son durum

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Doların küresel olarak düşüşü yerini yatay bir seyre bırakırken dolar/TL'de de benzer bir hareket yaşanıyor.

Dolar endeksi salı günü 110.4 seviyesine gerilemesinin ardından bu sabah itibarıyla yeniden 110.95'e geldi. Son hafif toparlanmaya rağmen 27 Eylül'deki 114'lük seviyesinin altında kaldı.

Dün 1'i zorlayan Euro/dolar ise bu sabah itibarıyla 0.9910'dan işlem gördü.

Dün dolarda küresel olarak hafif bir toparlanma yaşanırken dolar/TL'de önemli bir hareket yaşanmamıştı.

Dolar dün olduğu gibi güne 18.57 liradan başladı. Euro/TL ise sabah saatlerinde 18.47'den işlem gördü.