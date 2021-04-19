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Dolar yukarı yönlü başladı

Dolar/TL geçen hafta beklenmedik ölçüde güvercin metinle yukarı yönlü hareket ederek 8.15 seviyesini test etse de, düşen ABD 10 yıllıklarının faizi sonrası küresel ölçekte gerileyen dolar endeksiyle haftayı 8.06'dan kapamıştı. Dolar kuru 19 Nisan haftasına 8.09 seviyesinden başlıyor. Piyasalarda bugün Hazine ihaleleri izlenecek

Dolarda son durum! Dolar yukarı yönlü başladı - 19 Nisan dolar kuru
HABERTURK.COM

TCMB'nin faizi değiştirmeyip karar metninde güvercin bir dile geçtiği PPK toplantısı sonrası dolar kuru iki yönlü dalgalansa da haftaya başladığı 8.20'li seviyelerin altında, 8.06'dan olmuştu.

TCMB, gerekirse "ek parasal sıkılaşma yapılacağı" ve "sıkı para politikası duruşu kararlılıkla uzun bir müddet sürdürülecektir" ifadesini metinden çıkarmıştı. Güvercin metin sonrası 8.02'den 8.15'e çıkan kurdaki düşüşte küresel piyasalar etkili oldu.

ABD ve Çin'den gelen beklentilerin üzerinde gelen veriler, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin 1.55 altına inmesi ve küresel risk iştahının artarak dolar endeksinin 91.5 seviyesine inmesi etkili oldu.

Dolar/TL 19 Nisan haftasına ise yukarı yönlü başlıyor ve kur 8.09 TL'den el değiştiriyor.

Piyasalarda bugün önemli bir veri akışı bulunmazken Hazine ihaleleri izlenecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı iki tahvil ihalesine birden çıkacak. 2 Yıl (567 Gün) vadeli sabit kuponlu tahvil ile 4 yıl (1.519 Gün) vadeli TÜFE'ye endeksli tahvili yeniden piyasaya sunacak. Bir önceki 2 yıllık göstergede ortalama faiz yüzde 19.02 olmuştu.

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