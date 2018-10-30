Dolar/TL Türkiye piyasalarının kapalı olduğu dün yaklaşık üç ayın en düşük seviyesi olan 5.5050'ye kadar geriledikten sonra bu sabah 5.55 seviyesinde bulunuyor.



19 EKİM'DE 5.52'Yİ TEST ETMİŞTİ



Dolar/TL ABD'li rahip Andrew Brunson'un ülkesine dönmesi sonrası Türkiye ABD ilişkileri ve yaptırımlara ilişkin iyimser

beklentilerle önceki hafta 5.52'li seviyelere kadar gerilemiş ancak 5.50 seviyesinin aşağı yönlü kırılamamasının ardından

yönünü yukarı çevirmişti.



Geçen hafta ise dolar/TL Cumhur ittifakına ilişkin gelişmeler ve küresel riskten kaçışla 5.87'li seviyelere kadar

yükseldi ancak kalıcı olmadı. Dolar/TL Cuma günü son işlemlerde 5.60 seviyesinin hemen altında bulunuyordu.



ENFLASYON RAPORU TAKİP EDİLECEK



Bu hafta yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yarın İstanbul'da açıklayacağı yılın 4'üncü Enflasyon Raporu takip edilecek.



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