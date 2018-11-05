Yeni haftanın ilk iş gününde dolar kuru uluslararası piyasada 5,4428 liradan işlem görüyor. Euro 6,1996 lira, sterlin ise 7,0192 lira seviyesinde.
CUMA GÜNÜ 5.43 TL'Yİ GÖRMÜŞTÜ
Dolar/TL geçtiğimiz hafta ABD ve Çin arasında ticaret geriliminin yatışacağı beklentileri ile gelişmekte olan piyasalarda artan risk iştahına paralel geriledi. Kur cuma günü Türkiye'nin ABD'nin İran'a uygulayacağı yaptırımlardan muaf tutulabileceğine yönelik beklentilerle 5.50 seviyesinin altına indi. ABD ile Türkiye'nin bakanlara yönelik yaptırımları karşılıklı kaldırdığı haberi sonrasında 5.43 seviyelerini gördü.
İKİ BAKAN YAPTIRIM LİSTESİNDEN ÇIKARILDI
ABD, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu yaptırım listesinden çıkardı. İki bakan ABD vatandaşı rahip Andrew Brunson'ın Türkiye'deki tutukluluğu nedeniyle ABD tarafından Ağustos ayında yaptırım listesine alınmıştı. Dışişleri bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy da ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile ABD iç güvenlik bakanı Nielsen ile ilgili olarak yaptırım uygulanması kararının kaldırıldığını duyurdu.
ENFLASYON BEKLENİYOR
Piyasalar, bugün açıklanacak olan enflasyon verisini bekliyor. İzlenen bir diğer konu ise ABD'nin İran'ın petrol ihracatını sınırlamaya yönelik bugün devreye aldığı yaptırımlarının Türkiye'yi nasıl etkileyeceği. ABD, nükleer anlaşmayla kaldırılan İran yaptırımlarının enerji, finans ve gemi taşımacılığı sektörlerini içeren ikinci bölümünü uygulamaya başladı.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Washington'un İran'a ham petrol ihracatına yönelik yaptırımlarla azami baskı uygulamak istediğini ancak petrole bağımlı olan dost ve müttefik ülkelere zarar vermek istemediğini söyledi.
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