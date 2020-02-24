Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Haberlerİş-YaşamDoları ne yükseltiyor? İşte dolar ve altının 5 destekçisi

Dolar ve altının 5 destekçisi

Dolar/TL sabah saatlerinde 9 ayın zirvesi olan 6.1466'ye kadar yükseldi. Borsa İstanbul da güne yüzde 2'ye yakın düşüşle başladı. Faiz yükselişini sürdürüyor. Bunun başlıca 5 ana nedeni var. 1-Corona virüsün Çin dışında yayılmaya başlaması, doları tüm dünyada güçlendiriyor 2-Virüsün İran'da çok can alması Türkiye'ye sıçrama ihtimalinin artması 3-Türkiye Rusya ilişkilerinde Suriye gerginliğinin sürmesi 4-Moody's'in ardından Fitch'den de kredi notu konusunda olumlu bir sinyalin gelmemiş olması 5-Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine devam etmesi Rahim Ak'ın haberi

dolar altın

Dolar/TL sabah saatlerinde 6.1466'ye kadar yükseldi. Borsa İstanbul da güne yüzde 2'ye yakın düşüşle başladı. Faiz yükselişini sürdürüyor. Yüzde 11.24'ü geçmiş durumda. Bunların ise başlıca 5 ana nedeni var. Yeni haftaya başta petrol fiyatları olmak üzere borsalarda değer kaybı ve güvenli liman olan altın fiyatlarında artışla başlayan piyasalarda rüzgar tam anlamıyla tersten esmeye başladı. Corona virüsün Çin dışında yayılmaya başlaması, Hong Kong, İtalya ve İran'da can kayıplarına neden olması önceki haftalarda yayılma hızının düştüğü gerekçesi ile pozitife dönen piyasalarda havayı döndürdü. Borsalar ve petrol sert düşerken güvenli liman olarak görüldüğü için altın fiyatları aynı hızla yükseldi. Doları tüm dünyada diğer para birimlerine karşı güçlendiren bu global etkinin yanı sıra 4 yurtiçi gelişme dolar/TL ve faizleri yukarı çekerken Borsa İstanbul'da yüzde 2'ye yakın kan kaybına neden oldu. Hem yatırımcıların güvenli liman olarak gördükleri için alımlarına hız vermesiyle uluslararası piyasalarda ons fiyatının 1.676 dolara çıkması hem de dolar/TL'deki yükseliş ile gram fiyatı 330 liraya çıkan altında da yukarı yönlü eğilim sürüyor. Gelişmeler yurtiçinde  dolar ve altını ele ele zirveye taşıyor. 

 

RUSYA İLE İLİŞKİLER İLK SIRADA

Piyasaları yurtiçinde etkileyen gelişmelerden ilki Suriye'de Türkiye ile Rusya'nın karşı karşıya gelmiş olması. Her ne kadar sıcak çatışma beklenmese de henüz çözüme yönelik pozitif bir adım da görülmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesinden de piyasalara yönelik pozitif bir sinyal gelmedi. Bu hafta Türkiye'ye gelecek Rus heyeti ile görüşmelerin seyri piyasanın seyrini belirleyecek. 

Çin'deki hastalık yayıldığında bazı Avrupalı perakendecilerin siparişlerini Türkiye'ye kaydırdıklarına dair haberler virüs kaynaklı gelişmelerden Türkiye'nin olumlu da etkilenebileceği beklentisi doğururken vakaların İran'da görülmesi virüsün Türkiye'ye sıçrama ihtimalini artırınca bu 'fırsatçı' bekleyiş darbe aldı.  

NOT KITLIĞI DEVAM ETTİ

Hafta sonu kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye'nin kredi notunun artırılmasına yönelik herhangi bir imada bulunmamış olması her ne kadar piyasaların ana beklentisi değilse de moralleri bozdu. Kısa süre önce 2018 Ağustos'undaki kur şokunun ardından ardı ardına not indiren kuruluşlardan Moody's'de not veya görünüm iyileştirmeye yönelik en küçük bir sinyal vermemişti. Fitch'in enflasyon beklentisinin 2020 sonunda yüzde 10,5, 2021'de ise yüzde 10 seviyesinde gerçekleşmesinin öngörmesi hem dolar/TL hem faiz beklentilerinin Türkiye'nin beklentisinin üstünde olduğunu ortaya koydu. 

Son olarak geçen hafta merkez Bankası'nın faiz indirimine 0.75 puanla da olsa devam etmesi dolar/TL'nin yükselişinde etkili olmaya devam ediyor. Merkez Bankası, enflasyonun tek haneden yüzde 12.15'e yükselmesine dolar/TL'de corona virüs ve jeopolitik risklerle meydana gelen yükselişe ve cari açığın yeniden boy göstermesine rağmen faizi indirmesi nedeniyle eleştiriliyor.  

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması
İŞ-YAŞAMBakan Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması
Bakan Albayrak'tan G-20 Finans Bakanları Toplantısı'na ilişkin açıklama
İŞ-YAŞAMBakan Albayrak'tan G-20 Finans Bakanları ...
SON DAKİKA! Saray Halı konkordatodan çıktı
İŞ-YAŞAMSaray Halı konkordatodan çıktı
Pereja'nın sahibi Özer Sezer Susesi oğlunun düğününden sonra vefat etti - Haberler
İŞ-YAŞAMÜnlü iş insanı hayatını kaybetti
Ticaret Bakanı Pekcan: 2019da 33 kadın kooperatifi kuruldu
İŞ-YAŞAM"2019da 33 kadın kooperatifi kuruldu"
AnadoluJet'ten yurt dışına 1 dolardan başlayan fiyatlarla yolculuk imkanı
İŞ-YAŞAM1 dolara yurt dışı seyahati
Kapasite kullanımı şubatta yüzde 76 oldu
İŞ-YAŞAMKapasite kullanım oranı şubatta arttı
Sektörel güven endeksleri açıklandı
İŞ-YAŞAMHizmet sektöründe güven arttı, perakende ve inşaatta ...
Reel kesim güven endeksi yükseldi
İŞ-YAŞAMReel kesimin güveni arttı
Hamzabeyli Sınır Kapısı, Kapıkule'nin yükünü azaltacak
İŞ-YAŞAMHamzabeyli, Kapıkule'nin yükünü azaltacak

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X