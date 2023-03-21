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Dolar/TL, 19,03 seviyesinden işlem görüyor 

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 19,0250 seviyelerinde işlem görüyor

Dolar/TL, 19,03 seviyesinden işlem görüyor 
AA

Dün, en düşük 18,9968, en yüksek 19,0259'u gören dolar/TL, günü 19,0103'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla 19,0250'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yatay seyirle 20,3900'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,1 azalışla 23,3240'tan satılıyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket ederek yüzde 0,5 azalışla günü 103,3 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda 103,4 seviyesinde dengelenirken, euro/dolar paritesi önceki kapanışının hemen altında 1,0720 seviyelerinden alıcı buluyor.

Analistler, küresel ölçekte bankacılık sektöründeki gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) iki gün sürecek Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısının bugün başlayacağına dikkati çekti.

Son dönemdeki gelişmelerin ardından Fed'in atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerin oldukça yüksek olduğunu aktaran analistler, bu durumun yatırımcıları temkinli hareket etmeye yönlendirdiğini bildirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda belirsizlikler devam ederken, Fed'in yüzde 73 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.

Analistler, bugün Almanya ve Euro Bölgesi'nde ZEW beklenti endeksleri, ABD'de ikinci el konut satışları ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksinde 103'ün destek, 104,5 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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