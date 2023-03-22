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Dolar/TL, 19,04 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 19,0390 seviyelerinde işlem görüyor

Dolar/TL, 19,04 seviyesinden işlem görüyor
AA

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 19,0390 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün, en düşük 18,9881, en yüksek 19,0451'i gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 19,0306'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla 19,0390'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 20,4870'ten, sterlin/TL ise yüzde 0,3 artışla 23,3590'dan satılıyor.

Dün düşüş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyarak günü yüzde 0,1 azalışla 103,2 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde dengelenirken, avro/dolar paritesi önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 1,0760 seviyelerinden alıcı buluyor.

Analistler, küresel ölçekte bankacılık sektöründeki gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklanacak para politikası kararları öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığını bildirdi.

Fed'in senenin devamında atacağı adımlara ilişkin piyasa beklentilerinin oldukça dağınık olduğunu dile getiren analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bu akşam bankanın yüzde 90 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağının öngörüldüğünü söyledi.

Analistler, Fed'in bugünkü toplantının ardından ekonomiye ilişkin projeksiyonları ve politika faizine ilişkin üyelerin beklentilerinin yer aldığı "dot plot" grafiğinin de yayınlanacağını anımsatarak, piyasalarda oynaklığın yüksek olabileceğini vurguladı.

Bugün Fed'in para politikası kararlarının yanı sıra, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları, Avro Bölgesi'nde ödemeler dengesi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 102,6'nın destek, 104,5 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti

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