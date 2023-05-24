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Dolar/TL, 19,88 seviyesinden işlem görüyor 

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 19,8830 seviyelerinden işlem görüyor

Dolar/TL, 19,88 seviyesinden işlem görüyor 
AA

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 19,8579'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 19,8830'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,3 değer kazancıyla 21,4440'tan, sterlin/TL yüzde 0,1 azalışla 24,6830'dan satılıyor.

Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışın hemen altında 103,5 seviyesinde dengelenirken, Euro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,0790'dan alıcı buluyor.

ABD'nin borç limiti krizine ilişkin haber akışı, varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmaya devam ederken, Beyaz Saray ile Cumhuriyetçi temsilciler arasındaki borç limiti müzakerelerinde henüz bir sonuç alınamadı.

İki tarafın şu an için daha fazla toplantı planlamadıkları yönündeki açıklamaları risk algısını artırırken, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, hala 1 Haziran'dan önce anlaşmaya varabileceklerine inandığını ifade etti.

Analistler, bugün Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Cristine Lagarde'ın konuşması ile ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 102'nin destek, 104 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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