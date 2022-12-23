Yeni asgari ücret ile kıdem tazminatı da zamlandı

Dolarda son durum 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Dün yurtiçi piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklanmıştı.

Merkez beklentilere paralel bir biçimde politika faizini yüzde 9'da sabit bıraktı. Bu karar kurda önemli bir harekete yol açmadı.

Dolar yeni güne 18.67 liradan başladı.

Bugün küresel piyasalarda ABD'de açıklanacak kişisel gelirler ve dayanıklı mal siparişleri verileri takip edilecek.

Doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi dün 103.7'ye gerilemesinin ardından bugün yeniden 104.4'e yükseldi.

Euro/dolar ise sabah saatlerinde 1.06'nın altını görmesine rağmen daha sonra yeniden bu seviyenin üzerine tırmandı.