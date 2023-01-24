Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dolly Parton'ın hayatı için büyük göğüslü kadın aranıyor

Dolly Parton, katıldığı programda, "Sizi beyazperdede canlandıracak oyuncunun nasıl görünmesini istersiniz?" sorusuna yanıt verdi. Parton, "Benim ruhuma sahip olması gerektiğini düşünüyorum. O ateş ve cesarete sahip olmalı ve elbette göğüsleri de biraz büyük olmalı. İster doğal, ister sonradan yapılmış olsun..." diyerek, kahkaha attı

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Dolly Parton'ın hayatı için büyük göğüslü kadın aranıyor - Magazin haberleri

    ABD'li şarkıcı ve müzik yazarı Dolly Parton'ın (77) hayatı beyazperdeye aktarılıyor. 'CBS Mornings' adlı programda Tony Dokoupil ve Nate Burleson'ın konuğu olan Parton, samimi açıklamalarda bulundu.
  • Dolly Parton'ın hayatı için büyük göğüslü kadın aranıyor - Magazin haberleri

    "BEKLEMEK ZORUNDAYIZ"

    Dolly Parton, filmde onu hangi oyuncunun canlandıracağıyla alakalı, "Bilmiyorum. Sanırım bu noktaya geldiğimiz zaman farklı insanlarla deneme çekimleri yapacağız. O zamanı beklemek zorundayız" dedi.
  • Dolly Parton'ın hayatı için büyük göğüslü kadın aranıyor - Magazin haberleri

    "BÜYÜK GÖĞÜSLERİ OLMALI"

    Dolly Parton'a yöneltilen sorulardan biri de hayatını yansıtacak olan filmde kendisini canlandıracak olan kadın oyuncuda hangi özellikler bulunmasını istediğiydi.

    Esprili bir açıklamada bulunan Parton, "Benim ruhuma sahip olması gerektiğini düşünüyorum. O ateş ve cesarete sahip olmalı ve elbette göğüsleri de biraz büyük olmalı. İster doğal, ister sonradan yapılmış olsun... Oyuncunun büyük göğüsleri olmalı" diyerek, kahkaha attı.
  • Dolly Parton'ın hayatı için büyük göğüslü kadın aranıyor - Magazin haberleri

    "RAFA KALDIRDIM"

    Dolly Parton, daha önce hayatının bir Broadway müzikali olması için bazı görüşmeler yaptıklarını fakat Covid-19 pandemisi nedeniyle bu projenin rafa kaldırıldığını söylemişti.

    Aklının bir köşesinde bu tür bir müzikal olduğunu ifade eden Parton, şimdilik bir uzun metrajlı film üzerine yoğunlaştığını açıkladı.
  • Dolly Parton'ın hayatı için büyük göğüslü kadın aranıyor - Magazin haberleri

    "ÜÇ FARKLI OYUNCU BULUNMALI"

    Dolly Parton, film için hayatının farklı dönemlerini canlandıracak üç farklı oyuncu bulunması gerektiğinin de altını çizdi.

    Fotoğraflar: AP, Reuters

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.