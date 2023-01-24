"BÜYÜK GÖĞÜSLERİ OLMALI"



Dolly Parton'a yöneltilen sorulardan biri de hayatını yansıtacak olan filmde kendisini canlandıracak olan kadın oyuncuda hangi özellikler bulunmasını istediğiydi.



Esprili bir açıklamada bulunan Parton, "Benim ruhuma sahip olması gerektiğini düşünüyorum. O ateş ve cesarete sahip olmalı ve elbette göğüsleri de biraz büyük olmalı. İster doğal, ister sonradan yapılmış olsun... Oyuncunun büyük göğüsleri olmalı" diyerek, kahkaha attı.